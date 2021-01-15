Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В 2020 году казахские металлурги снизили выплавку стали на 3%

15.01.21 09:25 , МеталлСервис
печать
размер текста:

По итогам 2020 года металлурги Казахстана выплавили 4 002 808 тонн нерафинированной стали. Снижение объёмов в годовом соотношении - 3,1% (результат 2019 года - 4 130 596 тонн).

В декабре объёмы составили 422 887 тонн, что на 20% больше к предыдущему месяцу и на 23% - в годовом соотношении, говорится в материалах бюро по статистике агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана за 2020 год выросло по сравнению с 2019 годом на 26,1%, составив 2 568 427 тонн. Декабрьские объёмы достигли 282 598 тонн, что на 40,5% больше итога ноября и на 60,5% - в годовом сопоставлении.

Производство труб разных диаметров и профилей полых бесшовных из стали сократилось к 2019 году на 13,1% до 276 254 тонн. В декабре показатели выросли к предыдущему месяцу на 33,8% и в годовом соотношении на 4,1% до 29 747 тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
В Украине минимальная зарплата выше, чем в РФ и Беларуси
10:23
В Китае выросли цены на руду
10:14
МВФ скрывает сроки предоставления Украине второго транша
09:59
Китай сократил экспорт алюминия
08:57
Запорожская АЭС подключила к сети пятый энергоблок
08:20
Украина теряет от коррупции на таможне 2-3 млрд грн в месяц
08:06
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
14.01.21
18:04
К концу 2020 года экспорт из Украины показал убедительный рост
17:52
Без сотрудничества с МВФ придется менять госбюджет-2021
17:32
Из-за пандемии ВВП Германии упал на 5%
17:12
15 января Россия начнет работу на последнем участке Северного потока-2
16:52
За 2020 год объем денежной массы в Украине вырос на 30%
16:32
Одесский порт перевалил рекордный объем металлопродукции за 10 лет
16:13
Американская Ukrainian Energy L.L.C.будет добывать газ в Украине
16:03
МВФ не нравится идея с госрегулированием цен на газ в Украине
15:43
Байден обещает дополнительно направить 2 трлн долл на поддержку экономики
15:22
Несмотря на пандемию, экспорт Китая достиг рекордных значений
15:02
Кабмин сформулировал условия господдержки угольной отрасли
14:51
Украина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугуна
14:32
Экс-главу Укравтодора оставили под арестом еще на 3 месяца
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!