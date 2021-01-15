В 2020 году казахские металлурги снизили выплавку стали на 3% По итогам 2020 года металлурги Казахстана выплавили 4 002 808 тонн нерафинированной стали. Снижение объёмов в годовом соотношении - 3,1% (результат 2019 года - 4 130 596 тонн).



В декабре объёмы составили 422 887 тонн, что на 20% больше к предыдущему месяцу и на 23% - в годовом соотношении, говорится в материалах бюро по статистике агентства по стратегическому планированию и реформам РК.



Производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана за 2020 год выросло по сравнению с 2019 годом на 26,1%, составив 2 568 427 тонн. Декабрьские объёмы достигли 282 598 тонн, что на 40,5% больше итога ноября и на 60,5% - в годовом сопоставлении.



Производство труб разных диаметров и профилей полых бесшовных из стали сократилось к 2019 году на 13,1% до 276 254 тонн. В декабре показатели выросли к предыдущему месяцу на 33,8% и в годовом соотношении на 4,1% до 29 747 тонн.



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