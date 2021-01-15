Украина теряет от коррупции на таможне 2-3 млрд грн в месяц Правительству пока что не удалось достичь больших успехов в борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает FinClub.



"Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они были перманентно. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи", – констатировал Марченко.



По словам министра, объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30% до 50%. "До 2-3 млрд грн в месяц мы имели бы больше поступлений, если бы преодолели коррупцию и контрабанду", – отметил Марченко.



Глава Минфина также объяснил частую смену руководства таможни. По словам министра, от нового руководителя таможни требуется выполнение двух противоречивых задач: наполнения бюджета и трансформации ведомства.



"Никто не будет мириться с коррупцией на таможне, контрабандой и всем остальным. И ждать пока там объяснение, что "вот мы же реформами занимаемся". Нет, никто таких шансов не дает, особенно сейчас", – заявил Марченко.



Министр добавил, что также очень сложно найти менеджеров, которые готовы отвечать требованиям, предъявляемым к руководству таможни, а к опытным таможенникам "много вопросов".



"Если мы говорим о действующих таможенниках – к ним много вопросов. К их предыдущей работе, с кем они работали... Шлейф за каждым стоит довольно специфический", – пояснил глава Минфина.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



