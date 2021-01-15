ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11% Газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова по итогам работы в 2020 году увеличила добычу природного газа на 11% – до рекордных 1,84 млрд кубометров.



Как сообщает пресс-служба компании, это также крупнейший показатель добычи газа среди всех частных компаний в Украине.



"Компания увеличила добычу благодаря завершению бурения четырех глубоких высокодебитных скважин на Мачухском месторождении, проведению мероприятий по интенсификации скважин действующего фонда и внедрению инновационных технологий по всей производственной цепочке", – отмечается в сообщении.



Кроме того, "ДТЭК Нефтегаз" ввел в эксплуатацию дожимные компрессорные станции, которые позволят повысить эффективность разработки Семиренковского месторождения.



В сообщении также отмечается, что в минувшем году "ДТЭК Нефтегаз" приобрел спецразрешение на пользование недрами Будыщанско-Чутовского участка. Также было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади.



Как сообщалось, в 2019 году "ДТЭК Нефтегаз" добыл 1,66 млрд куб. м природного газа, что на 0,66% превысило объемы добычи 2018 года.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



