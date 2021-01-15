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ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%

15.01.21 08:06
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Газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова по итогам работы в 2020 году увеличила добычу природного газа на 11% – до рекордных 1,84 млрд кубометров.

Как сообщает пресс-служба компании, это также крупнейший показатель добычи газа среди всех частных компаний в Украине.

"Компания увеличила добычу благодаря завершению бурения четырех глубоких высокодебитных скважин на Мачухском месторождении, проведению мероприятий по интенсификации скважин действующего фонда и внедрению инновационных технологий по всей производственной цепочке", – отмечается в сообщении.

Кроме того, "ДТЭК Нефтегаз" ввел в эксплуатацию дожимные компрессорные станции, которые позволят повысить эффективность разработки Семиренковского месторождения.

В сообщении также отмечается, что в минувшем году "ДТЭК Нефтегаз" приобрел спецразрешение на пользование недрами Будыщанско-Чутовского участка. Также было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади.

Как сообщалось, в 2019 году "ДТЭК Нефтегаз" добыл 1,66 млрд куб. м природного газа, что на 0,66% превысило объемы добычи 2018 года.

МинПром

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