К концу 2020 года экспорт из Украины показал убедительный рост Украинский экспорт за 2020 год составил 49,3 млрд долл., что на 1,7% ниже, чем за 2019 год. Как передает Укринформ, об этом Офис по продвижению экспорта сообщил в Фейсбуке.



Отмечается, что наибольшее сокращение экспорта пришлось на весенние и летние месяцы, а уже осенью началось его восстановление. При этом показатели последних двух месяцев 2020 года были рекордными за последние два года. В декабре 2020 года объем экспорта из Украины составил 4,9 млрд долл., что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.



Отмечается, что в конце 2020 года произошел рост экспортных поставок во многих отраслях. В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года экспорт минеральной продукции вырос на 87%, металлургической - на 30%, фармацевтической - на 23%, машиностроительной - на 19,6%, химической - на 9%, аграрной и пищевой - на 6% , косметической - на 4%, готовых кондитерских изделий - на 17%, мебели - на 51%.



В целом за 2020 год по сравнению с 2019 годом экспорт минеральной продукции увеличился на 9,5%, фармацевтической - на 7%, химической - на 5%, готовых кондитерских изделий - на 7%, аграрной и пищевой продукции - на 0,3%, мебели - на 8,4%. При этом, экспорт продукции машиностроения за указанный период уменьшился на 3,4%, металлургии - на 12,3%, косметической продукции - на 6%, одежды и обуви - на 13%.



Как сообщал Укринформ, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2020 году увеличился на 13% по сравнению с 2019 годом, до 6,5 млрд долл.



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