Без сотрудничества с МВФ придется менять госбюджет-2021 Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) возникнет необходимость в пересмотре показателей госбюджета на 2021 год, хотя сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.



"Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предусматривалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета", – сказал С.Марченко.



"Я не исключаю разных сценариев. Мы будем предлагать, кончено, ключевой сценарий – сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям", – добавил министр.



Глава Минфина напомнил, что в 2021 году на погашение госдолга необходимо направить 468 млрд грн, в том числе около 370 млрд грн по внутренним долговым обязательствам. Еще 159 млрд грн нужно на обслуживание госдолга.



"На сегодня у нас достаточно на ЕКС, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого нужно сотрудничество с МВФ", – подчеркнул министр.



Как сообщалось, ранее С.Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине, что может расцениваться, как нарушение обязательств украинских властей перед Фондом.



При этом 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.



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