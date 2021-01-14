Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Без сотрудничества с МВФ придется менять госбюджет-2021

14.01.21 17:52 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) возникнет необходимость в пересмотре показателей госбюджета на 2021 год, хотя сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предусматривалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета", – сказал С.Марченко.

"Я не исключаю разных сценариев. Мы будем предлагать, кончено, ключевой сценарий – сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям", – добавил министр.

Глава Минфина напомнил, что в 2021 году на погашение госдолга необходимо направить 468 млрд грн, в том числе около 370 млрд грн по внутренним долговым обязательствам. Еще 159 млрд грн нужно на обслуживание госдолга.

"На сегодня у нас достаточно на ЕКС, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого нужно сотрудничество с МВФ", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, ранее С.Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине, что может расцениваться, как нарушение обязательств украинских властей перед Фондом.

При этом 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:04
К концу 2020 года экспорт из Украины показал убедительный рост
17:32
Из-за пандемии ВВП Германии упал на 5%
17:12
15 января Россия начнет работу на последнем участке Северного потока-2
16:52
За 2020 год объем денежной массы в Украине вырос на 30%
16:32
Одесский порт перевалил рекордный объем металлопродукции за 10 лет
16:13
Американская Ukrainian Energy L.L.C.будет добывать газ в Украине
16:03
МВФ не нравится идея с госрегулированием цен на газ в Украине
15:43
Байден обещает дополнительно направить 2 трлн долл на поддержку экономики
15:22
Несмотря на пандемию, экспорт Китая достиг рекордных значений
15:02
Кабмин сформулировал условия господдержки угольной отрасли
14:51
Украина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугуна
14:32
Экс-главу Укравтодора оставили под арестом еще на 3 месяца
14:12
В 2020 году Украина закупила рекордный объем дизтоплива
14:03
Инвесторы выводят деньги из Украины - Магера
13:46
Украине необходимо увеличивать объем внутреннего рынка металлопродукции
13:31
Германские сталевары ожидают роста цен
13:11
В Великобритании призывают власти вводить стимулы для развития зеленой электрометаллургии
13:08
Rock Tech Lithium потратит 400 млн долл. на строительство литиевого завода в Германии
12:48
В 2020 году Газпром заплатил Нафтогазу 2 млрд долл.
12:33
ДТЭК провел успешное испытание системы накопления энергии
13.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!