Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из-за пандемии ВВП Германии упал на 5%

14.01.21 17:32 , Интерфакс
печать
размер текста:

Экономика Германии сократилась на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Значение показателя оказалось немного лучше консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Trading Economics и The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали падения ВВП на 5,1%.

"После десятилетнего периода роста немецкая экономика впала в глубокую рецессию в 2020 году, кризисном из-за коронавируса - аналогично тому, как это было во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов", - говорится в сообщении Destatis.

Однако, как отмечается, экономический спад в Германии в 2020 году был менее серьезным, чем в 2009 году, когда снижение ВВП составило 5,7%. В 2019 году экономика страны выросла на 0,6%, замедлив темпы роста по сравнению с 1,3% в 2018 году.

Падение ВВП Германии с поправкой на календарные факторы в 2020 году составило 5,3%. Консенсус-прогноз опрошенных WSJ экономистов предполагал снижение показателя на 5,4%.

По оценкам Destatis, дефицит федерального бюджета Германии в прошлом году составил 4,8% ВВП - это самый высокий показатель с 1995 года.

Пандемия COVID-19 сильно затронула практически все отрасли экономики Германии в 2020 году, причем спад был отмечен как в промышленности, так и в сфере услуг, пишет агентство. Единственным сектором, который сумел удержать позиции в условиях кризиса, оказалось строительство, где зафиксирован рост выпуска продукции на 1,4%.

Потребительские расходы в Германии в прошлом году рухнули на 6%, тогда как инвестиции в основной капитал сократились на 3,5% на фоне падения инвестиций в оборудование на 12,5%. Экспорт и импорт товаров и услуг снизились впервые с 2009 года - на 9,9% и 8,6% соответственно. В то же время государственные расходы выросли на 3,4%.

Предварительные данные об изменении ВВП ФРГ в четвертом квартале будут опубликованы Destatis 29 января.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Без сотрудничества с МВФ придется менять госбюджет-2021
17:12
15 января Россия начнет работу на последнем участке Северного потока-2
16:52
За 2020 год объем денежной массы в Украине вырос на 30%
16:32
Одесский порт перевалил рекордный объем металлопродукции за 10 лет
16:13
Американская Ukrainian Energy L.L.C.будет добывать газ в Украине
16:03
МВФ не нравится идея с госрегулированием цен на газ в Украине
15:43
Байден обещает дополнительно направить 2 трлн долл на поддержку экономики
15:22
Несмотря на пандемию, экспорт Китая достиг рекордных значений
15:02
Кабмин сформулировал условия господдержки угольной отрасли
14:51
Украина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугуна
14:32
Экс-главу Укравтодора оставили под арестом еще на 3 месяца
14:12
В 2020 году Украина закупила рекордный объем дизтоплива
14:03
Инвесторы выводят деньги из Украины - Магера
13:46
Украине необходимо увеличивать объем внутреннего рынка металлопродукции
13:31
Германские сталевары ожидают роста цен
13:11
В Великобритании призывают власти вводить стимулы для развития зеленой электрометаллургии
13:08
Rock Tech Lithium потратит 400 млн долл. на строительство литиевого завода в Германии
12:48
В 2020 году Газпром заплатил Нафтогазу 2 млрд долл.
12:33
ДТЭК провел успешное испытание системы накопления энергии
12:11
Акционеры Мотор Сич требуют отменить арест акций предприятия
13.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!