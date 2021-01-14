Из-за пандемии ВВП Германии упал на 5% Экономика Германии сократилась на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).



Значение показателя оказалось немного лучше консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Trading Economics и The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали падения ВВП на 5,1%.



"После десятилетнего периода роста немецкая экономика впала в глубокую рецессию в 2020 году, кризисном из-за коронавируса - аналогично тому, как это было во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов", - говорится в сообщении Destatis.



Однако, как отмечается, экономический спад в Германии в 2020 году был менее серьезным, чем в 2009 году, когда снижение ВВП составило 5,7%. В 2019 году экономика страны выросла на 0,6%, замедлив темпы роста по сравнению с 1,3% в 2018 году.



Падение ВВП Германии с поправкой на календарные факторы в 2020 году составило 5,3%. Консенсус-прогноз опрошенных WSJ экономистов предполагал снижение показателя на 5,4%.



По оценкам Destatis, дефицит федерального бюджета Германии в прошлом году составил 4,8% ВВП - это самый высокий показатель с 1995 года.



Пандемия COVID-19 сильно затронула практически все отрасли экономики Германии в 2020 году, причем спад был отмечен как в промышленности, так и в сфере услуг, пишет агентство. Единственным сектором, который сумел удержать позиции в условиях кризиса, оказалось строительство, где зафиксирован рост выпуска продукции на 1,4%.



Потребительские расходы в Германии в прошлом году рухнули на 6%, тогда как инвестиции в основной капитал сократились на 3,5% на фоне падения инвестиций в оборудование на 12,5%. Экспорт и импорт товаров и услуг снизились впервые с 2009 года - на 9,9% и 8,6% соответственно. В то же время государственные расходы выросли на 3,4%.



Предварительные данные об изменении ВВП ФРГ в четвертом квартале будут опубликованы Destatis 29 января.



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