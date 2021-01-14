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15 января Россия начнет работу на последнем участке Северного потока-2

14.01.21 17:12 , РБК Украина
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В пятницу, 15 января, в территориальных водах Дании будут возобновлены работы по строительству части газопровода "Северный поток - 2". Это последний участок по строительству газопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе компании - оператора Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

"Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января", - заявили в компании.

Согласно данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, трубоукладочная баржа "Фортуна", которая должна начать укладку участка "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании, вышла из немецкого порта Висмар.

Напомним, в начале января сообщалось, что норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.

Добавим, что США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
МинПром

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