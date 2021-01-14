Одесский порт перевалил рекордный объем металлопродукции за 10 лет В 2020 году через причалы Одесского морского порта перегружено 5934,3 тыс тонн металлопродукции, что на 1325,1 тыс тонн, или на 28,7% превышает аналогичный показатель предыдущего года и является лучшим результатом за последние 10 лет.



Как сообщили в АМПУ, структура грузопотока по направлениям перевозок следующая: 5083,6 тыс. тонн – экспорт, 704,8 тыс. тонн – транзит, 52,6 тыс. тонн – импорт, 3,3 тыс. тонн – внутренние перевозки.



"Каждая четвертая тонна отечественного металлоэкспорта в 2020 году была перегружена на причалах Одесского порта. Наши стивидорные компании через применение конкурентоспособных тарифов, гибкости и оперативности при принятии важных решений смогли привлечь дополнительный грузопоток продукции металлургического комплекса. Технологическая мобильность, применение инноваций и повышение качества предоставления услуг – это та политика операторов Одесского порта, которая позволила достичь высоких показателей в прошлом году, и увеличить их в текущем", — отметил начальник администрации порта Максим Лапай.



Перевалкой черных металлов и чугуна в Одесском порту в той или иной мере занимаются пять портовых операторов. Безоговорочным лидером по объемам грузооборота по "металлическим" позициям номенклатуры грузов в последние годы является компаниия ООО "Новолог", которая в 2020 году установила два собственных рекорда: по объемам месячной и годовой перевалки металлопродукции.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



