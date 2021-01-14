Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Американская Ukrainian Energy L.L.C.будет добывать газ в Украине

14.01.21 16:13 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Министерство энергетики подписало соглашение о разделе углеводородов сроком на 50 лет, которые будут добываться в пределах участка Варвинский, между Украиной и компанией "Юкрейниан Энерджи Л.Л.С." (Ukrainian Energy L.L.C.).

Соглашение со стороны государства подписал заместитель министра Юрий Бойко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Уполномоченным органом по вопросам реализации указанного соглашения правительство определило Государственную службу геологии и недр.

"Заключение соглашения о разделе продукции с компанией "Юкрейниан Энерджи", основателем которой является американский инвестор "Аспект Энерджи", дает возможность привлечь дополнительные инвестиции в поиск и добычу углеводородов в Украине, внедрить передовые технологии, увеличить наращивания собственной добычи природного газа и уменьшить зависимость Украины от импорта природного газа", – сказано в сообщении.

Соглашение о разделе продукции заключается на 50 лет. Американская компания Aspect Energy обязалась инвестировать на первом этапе разработки участка не менее 1 млрд грн.

Как сообщалось, в июне 2020 года замглавы Минэнерго Юрий Бойко отмечал, что подписание договора по Варвинскому участку затягивается из-за иска НАК "Нафтогаз Украины", который оспорил победителя конкурса по этому участку.

В частности, государственная "Укргаздобыча" пыталась оспорить решение межведомственной комиссии по определению победителя конкурса по Варвинскому участку. В компании называли основанием для подачи судебного иска несоответствие заявки другого участника (ООО "Юкрейн Энерджи Эл Си") минимальным требованиям, утвержденным Кабинетом министров для проведения конкурса.

По данным Ассоциации газодобычающих компаний Украины, вместе с американской Aspect Energy в проете участвует инвестиционная компания Sigma Bleyzer, одним из подразделений которой руководит советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, его сын Алексей является народным депутатом от "Слуги народа".

Напомним, 31 декабря Кабинет министров подписал соглашения о разделе продукции по семи нефтегазовым участкам общей площадью 6400 кв. км. В частности, с государственной "Укргаздобычей" – по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Без сотрудничества с МВФ придется менять госбюджет-2021
17:32
Из-за пандемии ВВП Германии упал на 5%
17:12
15 января Россия начнет работу на последнем участке Северного потока-2
16:52
За 2020 год объем денежной массы в Украине вырос на 30%
16:32
Одесский порт перевалил рекордный объем металлопродукции за 10 лет
16:03
МВФ не нравится идея с госрегулированием цен на газ в Украине
15:43
Байден обещает дополнительно направить 2 трлн долл на поддержку экономики
15:22
Несмотря на пандемию, экспорт Китая достиг рекордных значений
15:02
Кабмин сформулировал условия господдержки угольной отрасли
14:51
Украина нарастила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали и передельного чугуна
14:32
Экс-главу Укравтодора оставили под арестом еще на 3 месяца
14:12
В 2020 году Украина закупила рекордный объем дизтоплива
14:03
Инвесторы выводят деньги из Украины - Магера
13:46
Украине необходимо увеличивать объем внутреннего рынка металлопродукции
13:31
Германские сталевары ожидают роста цен
13:11
В Великобритании призывают власти вводить стимулы для развития зеленой электрометаллургии
13:08
Rock Tech Lithium потратит 400 млн долл. на строительство литиевого завода в Германии
12:48
В 2020 году Газпром заплатил Нафтогазу 2 млрд долл.
12:33
ДТЭК провел успешное испытание системы накопления энергии
12:11
Акционеры Мотор Сич требуют отменить арест акций предприятия
13.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!