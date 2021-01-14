МВФ не нравится идея с госрегулированием цен на газ в Украине Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, сообщил министр финансов Сергей Марченко.



"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением", - сказал он в эфире "Радио НВ" в четверг.



Он напомнил, что меморандум содержит обязательство Украины о рыночных ценах на газ.



"Решений никаких еще не принято... В ближайшее время, возможно, будет заседание правительства по этому вопросу", - указал министр.



МинПром



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