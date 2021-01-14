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Кабмин сформулировал условия господдержки угольной отрасли

14.01.21 15:02
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В соответствии с Концепцией трансформации угольной отрасли необходимо в сжатые сроки провести аудит украинских угольных шахт и до 2030 года оптимизировать добычу ископаемого угля. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он отметил, что такая оптимизация вызвана, во-первых, необходимостью начать движение в сторону отказа от использования угля до 2070 года, и во-вторых, привести в порядок убыточную и в дальнейшем бесперспективную отрасль.

"Однозначно, необходимо идти по пути диверсификации экономики в моногородах, перепрофилированию и созданию альтернативных производственных направлений. Для этого важно определиться с дотациями и порядком закрытия убыточных шахт", - считает политик.

По мнению Д.Шпенова, при этом важно учесть западный опыт. "Например, Великобритания начала процесс трансформации угольной промышленности еще в 80-х. Политика правительства Тэтчер была бескомпромиссной и жесткой. Это привело к голоду среди шахтеров в 1985-м, забастовкам, массовым беспорядкам и арестам. Только в 2015 году власти страны смогли закрыть последнюю угольную шахту", - сказал он.

В то же время Д.Шпенов считает, что Украина пока не готова к таким радикальным подходам. "К трансформации угольной отрасли необходимо подходить максимально взвешенно, - подчеркивает нардеп. – Ввиду этого, Кабинет Министров принял постановление, которое определяет порядок предоставления государственной помощи угольной промышленности"

Он отметил, что помощь будет направляться для смягчения социально-экономических последствий закрытия угледобывающих предприятий и покрытие затрат на сам процесс закрытия.

"Там, где возможно сохранить шахты, господдержка будет направляться на обеспечение доступа к запасам угля, модернизацию угледобывающих предприятий и покрытие текущих расходов. При этом покрывать будут только те расходы, которые касаются угля для производства электроэнергии, кокса и топлива при производстве стали. Правительство сделало свой ход. Теперь очень важно услышать мнение угледобывающих предприятий и совместно скорректировать политику предоставления государственной помощи. Уверен, будет много различных мнений, но мы должны учесть их, потому что за каждой шахтой стоят судьбы тысяч шахтеров и их семей", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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