Инвесторы выводят деньги из Украины - Магера

В 2020 году иностранные инвесторы практически заморозили процесс инвестирования в украинскую экономику. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.
Он напомнил, что за 11 месяцев прошлого года отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил 200 млн долл. Для сравнения: в 2019 году приток иностранного капитала в нашу экономику достиг 5,1 млрд долл. Из них более 3 млрд долл составили реинвестиции доходов, полученных на украинской территории.
Всего, по данным Совета НБУ, чистый отток средств из Украины по финансовому счету за январь-ноябрь 2020 года составил 7,7 млрд долл. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года чистый приток средств в страну составил 9 млрд долл.
Эксперты считают, что главными причинами снижения инвестиционной привлекательности Украины являются: чрезвычайно медленное продвижение структурных реформ, неопределенность с перспективами преодоления эпидемии COVID-19 в Украине, высокий уровень коррупции и отсутствие верховенства права.
Кроме того, позиции Украины были ослаблены из-за растущего бюджетного дефицита, трудностей в отношениях с МВФ и возникшего в конце 2020 года конституционного кризиса, приведшего к временному параличу системы противодействия коррупции.
С.Магера отметил, что настроения руководителей бизнеса пока не внушают оптимизма. Около78% из них считают инвестиционный климат в Украине неблагоприятным, 45% уверены, что условия для бизнеса в 2021 году только ухудшатся, а 50% прогнозируют, инвесторы не получат выгоды от инвестирования в украинскую экономику в ближайшем будущем.
"Принятый закон об "инвестнянях" вряд ли изменит ситуацию. Украине нужна новая, амбициозная экономическая политика, предусматривающая не только преодоление кризиса, но и выход страны на путь устойчивого роста экономики. Считаю, что в фокусе этой политики должны оказаться отрасли, обеспечивающие наибольший вклад в ВВП, в первую очередь, - промышленность. Такой подход доказан успешным опытом развитых стран", - резюмировал он.