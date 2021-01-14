Украине необходимо увеличивать объем внутреннего рынка металлопродукции, чтобы нейтрализовать высокую зависимость от экспорта. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.
"В 2021 году "Укразализныця" планирует масштабные инвестиции в обновление подвижного состава. Так как вагон на 40-70% состоит из стали, а вагоны из РФ запрещены для ввоза, выполнение инвестплана "УЗ" приведет к росту спроса на сталь. Перспективы у сталеваров хорошие, ведь обновления требует 90% парка подвижного состава. Таким образом, рос поставок на внутренний рынок может частично компенсировать потери от ограничений на внешних", - сказал нардеп.
М.Магомедов напомнил, что по итогам 2020 года украинская металлургия удержалась в диапазоне стабильности. Вопреки ожиданиям о значительном снижении производства и экспорта, внешние поставки сократились всего на 2,85%, по сравнению с 2019 годом, - до 13 млрд долл.
Несмотря на коронакризис, по отдельным направлениям был зафиксирован рост: производство чугуна выросло на 1,5%, проката - на 0,7%. Выплавка стали снизилась на 1,4%. Если принять во внимание, что по всем трем направлениям в 2019 году производство падало, то можно сказать, что в кризисный 2020 год ГМК сумел нарастить производство, отмечает он.
"Что помогло украинским металлургам удержать относительную стабильность? Во-первых, быстрое восстановление экономики Китая после весеннего карантина и финансовые стимулы поддержки экономики в развитых странах, которые обеспечили рост спроса на металл. Во-вторых, в период восстановления мировой экономики возникла потребность в большом количестве руды, а низкие складские запасы привели к повышению стоимости сырья и, как следствие, металлопродукции. На этом фоне Украине удалось нарастить экспорт руды на 24,8% - до 4,24 млрд долл", - сказал нардеп.
Тем не менее из-за ценового обвала в начале эпидемии и введения рядом государств протекционистских мер отечественные металлурги потеряли 11,9% экспорта черных металлов. По мнению, политика усиление протекционизма в мире является ключевым вызовом для украинской металлургической промышленности в 2021 году.