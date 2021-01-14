Украине необходимо увеличивать объем внутреннего рынка металлопродукции Украине необходимо увеличивать объем внутреннего рынка металлопродукции, чтобы нейтрализовать высокую зависимость от экспорта. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"В 2021 году "Укразализныця" планирует масштабные инвестиции в обновление подвижного состава. Так как вагон на 40-70% состоит из стали, а вагоны из РФ запрещены для ввоза, выполнение инвестплана "УЗ" приведет к росту спроса на сталь. Перспективы у сталеваров хорошие, ведь обновления требует 90% парка подвижного состава. Таким образом, рос поставок на внутренний рынок может частично компенсировать потери от ограничений на внешних", - сказал нардеп.



М.Магомедов напомнил, что по итогам 2020 года украинская металлургия удержалась в диапазоне стабильности. Вопреки ожиданиям о значительном снижении производства и экспорта, внешние поставки сократились всего на 2,85%, по сравнению с 2019 годом, - до 13 млрд долл.



Несмотря на коронакризис, по отдельным направлениям был зафиксирован рост: производство чугуна выросло на 1,5%, проката - на 0,7%. Выплавка стали снизилась на 1,4%. Если принять во внимание, что по всем трем направлениям в 2019 году производство падало, то можно сказать, что в кризисный 2020 год ГМК сумел нарастить производство, отмечает он.



"Что помогло украинским металлургам удержать относительную стабильность? Во-первых, быстрое восстановление экономики Китая после весеннего карантина и финансовые стимулы поддержки экономики в развитых странах, которые обеспечили рост спроса на металл. Во-вторых, в период восстановления мировой экономики возникла потребность в большом количестве руды, а низкие складские запасы привели к повышению стоимости сырья и, как следствие, металлопродукции. На этом фоне Украине удалось нарастить экспорт руды на 24,8% - до 4,24 млрд долл", - сказал нардеп.



Тем не менее из-за ценового обвала в начале эпидемии и введения рядом государств протекционистских мер отечественные металлурги потеряли 11,9% экспорта черных металлов. По мнению, политика усиление протекционизма в мире является ключевым вызовом для украинской металлургической промышленности в 2021 году.



МинПром



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