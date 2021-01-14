В Великобритании призывают власти вводить стимулы для развития зеленой электрометаллургии Исполнительный директор транснационального металлургического холдинга GFG Alliance Санжив Гупта (Sanjeev Gupta) призвал власти Великобритании выработать более четкую промышленную политику в отношении декарбонизации и вводить стимулы для перехода на зеленую электрометаллургию.



По его словам, в Великобритании между промышленностью и властями сложился консенсус, когда обе стороны стремятся осуществить декарбонизацию к 2035 году. «Но нам нужна более амбициозная промышленная политика. Если правительство хочет возглавить зеленую промышленную революцию, то стальная отрасль станет для него лакмусовой бумажкой», - отметил С.Гупта.



Он призвал власти Великобритании разработать пакет мер, стимулирующих металлургические предприятия переходить на безуглеродные технологии производства – электрометаллургию и водород. По его оценкам, зеленая металлургия может добавить к ВВП страны до 20 млрд. фунтов стерлингов.



"Декарбонизация – это шанс для притока инвестиций в отрасль, которые помогут сделать ее экономически успешной и экологически устойчивой. Но чтобы воспользоваться этой возможностью, нужна настоящая политическая воля", - считает он



По его мнению, промполитика страны должна стимулировать производителей сокращать выбросы СО2 и инвестировать в низкокарбонные технологии, например, электросталеплавильные комплексы.



Напомним, что в Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.



Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.



МинПром



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