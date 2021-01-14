Несмотря на пандемию, экспорт Китая достиг рекордных значений Китай по итогам 2020 года увеличил экспорт на 3,6% - до рекордных 2,49 трлн долл., свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.



При этом импорт сократился на 1,1% и составил 2,05 трлн долл.



Ожидается, что восстановление мировой экономики приведет к росту международной торговли, заявил журналистам представитель ГТУ Ли Куйвэнь. В то же время восстановление экономики Китая после пандемии COVID-19 будет способствовать росту внешней торговли страны и ее стабильному развитию.



Объем китайско-американской торговли, несмотря на "торговую войну" между двумя странами, увеличился за прошлый год на 8,3% и достиг 586,73 млрд долл.



В том числе китайский экспорт в Штаты вырос на 7,9% и составил 451,81 млрд долл. КНР импортировали американские товары и услуги на сумму 134,9 млрд долл., что на 9,8% превзошло показатель 2019 года.



В декабре профицит внешней торговли КНР поднялся до рекордных 78,17 млрд долл. по сравнению с 47,25 млрд долл. за тот же месяц 2019 года. В том числе экспорт вырос на 18,1%, увеличившись по итогам седьмого месяца подряд.



Импорт повысился на 6,5%, в том числе за счет сильного роста закупок угля и природного газа. Подъем показателя был зафиксирован четвертый месяц подряд.



Аналитики в среднем ожидали увеличения экспорта на 15%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали соответственно 12,9% и 5,1%.



В ноябре подъем данных показателей составлял 21,1% и 4,5% соответственно, профицит составлял 75,42 млрд долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



