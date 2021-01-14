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Несмотря на пандемию, экспорт Китая достиг рекордных значений

14.01.21 15:22 , Интерфакс
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Китай по итогам 2020 года увеличил экспорт на 3,6% - до рекордных 2,49 трлн долл., свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

При этом импорт сократился на 1,1% и составил 2,05 трлн долл.

Ожидается, что восстановление мировой экономики приведет к росту международной торговли, заявил журналистам представитель ГТУ Ли Куйвэнь. В то же время восстановление экономики Китая после пандемии COVID-19 будет способствовать росту внешней торговли страны и ее стабильному развитию.

Объем китайско-американской торговли, несмотря на "торговую войну" между двумя странами, увеличился за прошлый год на 8,3% и достиг 586,73 млрд долл.

В том числе китайский экспорт в Штаты вырос на 7,9% и составил 451,81 млрд долл. КНР импортировали американские товары и услуги на сумму 134,9 млрд долл., что на 9,8% превзошло показатель 2019 года.

В декабре профицит внешней торговли КНР поднялся до рекордных 78,17 млрд долл. по сравнению с 47,25 млрд долл. за тот же месяц 2019 года. В том числе экспорт вырос на 18,1%, увеличившись по итогам седьмого месяца подряд.

Импорт повысился на 6,5%, в том числе за счет сильного роста закупок угля и природного газа. Подъем показателя был зафиксирован четвертый месяц подряд.

Аналитики в среднем ожидали увеличения экспорта на 15%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали соответственно 12,9% и 5,1%.

В ноябре подъем данных показателей составлял 21,1% и 4,5% соответственно, профицит составлял 75,42 млрд долл.

МинПром

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