Экс-главу Укравтодора оставили под арестом еще на 3 месяца Окружной суд Варшавы (Польша) продлили временный арест бывшему главе "Укравтодора" и экс-министру транспорта Польши (2011-2013 года) Славомиру Новаку на три месяца. Он пробудет под стражей на 16 апреля. Об этом сообщает "Польское радио".



Соответствующее решение было принято в связи с ходатайством стороны обвинения.



"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касается обвинения. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевський.



Напомним, в июле прокуратура Варшавы обвинила С.Новака в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".



Кроме этого, С.Новака подозревают в подстрекательстве врача в Варшаве в предоставлении медицинских справок, с помощью которых он планировал оправдать свое отсутствие на работе в Украине.



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