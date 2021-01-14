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Германские сталевары ожидают роста цен

14.01.21 13:31 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Platts в своем ежемясчном обзоре, ценовые настроения на немецком рынке стали в январе оставались оптимистичными и все участники рынка ожидают увеличения затрат как на сталь, так и на сырье, а большинство респондентов с оптимизмом смотрят на наращивание мощностей в ближайшей перспективе.

Ожидается, что уровень производства вырастет, поскольку в первом квартале 2021 года запланирован перезапуск большего количества доменных печей, хотя проблемы с техническим обслуживанием на некоторых европейских заводах могут привести к потенциальным задержкам. Несколько источников на рынке сообщили, что доменные печи на заводах в Генте, Бремене и Дункерке уже вернулись на полную мощность в этом месяце. Согласно опросу, выпуск продукции в январе был выше - 68, по сравнению с 53 декабря.

В опросе немецких производителей, дистрибьюторов и трейдеров, проведенном в начале января, индекс динамики цен на сталь составил 91, как и декабрьский опрос, что указывает на ожидания значительного роста (индекс 50 указывает на стабильность).

Источники сообщают, что рост цен был вызван нехваткой стали на рынке, и заказы заводов были распроданы в первом квартале. В настоящее время покупатели ожидают предложений на начало апреля, а заказы во втором квартале ожидаются с доставкой в ​​июне-июле.

Горячекатаные рулоны и горячеоцинкованные изделия было чрезвычайно трудно купить из-за значительного спроса на автомобили, длительного времени выполнения заказов и дорогих предложений по импорту, в результате чего покупателям оставалось мало точек для покупки.

С начала декабря цены на горячекатаный рулон в Северной Европе выросли на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, а в Италии цены на горячекатаный рулон выросли на 25%.

Ожидания по запасам в январе были немного выше, чем обычно. "Важно то, что у нас есть большое количество заказов на будущее. Мы напуганы, потому что заказали так много [в ноябре-декабре], поэтому мы получим много материалов во втором квартале".

МинПром

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