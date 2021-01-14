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Rock Tech Lithium потратит 400 млн долл. на строительство литиевого завода в Германии

14.01.21 13:08 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания Rock Tech Lithium сообщила о намерении привлечь 400 млн долл. для строительства в Восточной Германии завода по производству гидроксида лития, который непосредственно используется для изготовления литийионных аккумуляторов.

Как заявляет компания, Евросоюз в ближайшие годы должен опередить в Китай по объему выпуска электромобилей, продажи которых в регионе щедро субсидируются правительствами. При этом в ЕС пока нет собственного производства гидроксида лития, который, в основном, импортируется из Китая.

Rock Tech рассчитывает получить от европейских структур субсидии на 100 млн долл. и привлечь 300 млн долл. в виде акционерного капитала и долгового финансирования для создания первого в Евросоюзе производства гидроксида лития. По словам председателя правления Rock Tech Дирка Харбеке, интерес к проекту уже проявили несколько крупных частных инвесторов.

Завод предварительно планируется ввести в эксплуатацию в 2023 г. По мнению комментаторов, стратегическими партнерами проекта могут выступить компании Volkswagen и Tesla. Первая уже выпускает электромобили на заводе в Цвикау, а вторая планирует построить автозавод в районе Берлина.

В качестве сырьевой базы проекта Rock Tech собирается использовать принадлежащее ему месторождение Georgia Lake в канадской провинции Онтарио. По данным компании, в течение 11 лет там ежегодно можно будет получать, в среднем, по 96 тыс. т концентрата сподумена с 6,2%-м содержанием оксида лития. Этот проект в настоящее время готовится к этапу подготовки ТЭО.

МинПром




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