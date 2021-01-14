В 2020 году Газпром заплатил Нафтогазу 2 млрд долл. НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году оказал ПАО "Газпром" (РФ) услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на 2,11 млрд долл.



"За 2020 год "Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. Согласно договору от 31 декабря 2019 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей — 2,1 млрд долл. Кроме того, в четвертом квартале 2020 года Нафтогаз дополнительно оказал "Газпрому" услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает свыше 30 млн долл.", - говорится в пресс-релизе НАК.



По данным компании, общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.



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