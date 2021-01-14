Samarco начала отгрузку ЖРС в Европу после пятилетнего перерыва Компания Samarco начала свою первую отгрузку железной руды в понедельник 11 января после возобновления работы в декабре, через пять лет после трагедии на плотине Fundão, считавшейся самой страшной экологической катастрофой в Бразилии.



По заявлению компании, из Бразилии в Европу будет отправлено около 75 тыс. тонн железорудных окатышей.



Компания возобновила свою деятельность 23 декабря, используя 26% от общей производственной мощности, что соответствует производству около 7-8 миллионов тонн железной руды в год.



Постепенный перезапуск Samarco включает в себя обогатительную фабрику 3 на комплексе Germano в штате Минас-Жерайс и завод окомкования 4 в Убу, штат Эспириту-Санто, а также новую систему захоронения хвостов, объединяющую замкнутый карьер и систему фильтрации хвостов для сухой укладки.



По оценкам компании, в 2029 году объем производства должен вырасти до 22-24 млн тонн железной руды в год, что соответствует уровню до трагедии.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



