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На Филиппинах запретили добывать никелевую руду

14.01.21 11:22 , Металлоснабжение и сбыт
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Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил запрет на любую деятельность по добыче полезных ископаемых на острове Тумбаган в провинции Тави-Тави на юге страны. По его словам, разработка месторождений никелевой руды буквально привела к опустошению острова и нанесла значительный ущерб окружающей среде.

По оценкам специалистов, этот запрет не окажет существенного влияния на объем национальной добычи никелевого сырья. Как в 2019 г. заявляла компания Languyan Mining основные месторождения на острове уже исчерпаны.

Тем не менее участники отрасли опасаются, что запрет на горнодобывающую деятельность либо новые ограничения на добычу сырья будет распространены на соседние острова, где находятся крупнейшие на Филиппинах месторождения никелевой руды.

После своего прихода к власти в 2016 г. Р.Дутерте неоднократно выступал против широкомасштабной добычи минерального сырья на Флиппинах, указывая, что эта деятельность наносит значительный ущерб природе островов.

После введения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии в начале 2020 г. Филиппины являются крупнейшим в мире поставщиком данного сырья. Его покупателями являются китайские компании.

МинПром

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