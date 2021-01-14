Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

BHP реализует в США проект по безуглеродной выплавке стали

14.01.21 11:04 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Австралийская железорудная корпорация BHP, основанный Биллом Гейтсом фонд Breakthrough Energy Ventures и ряд других организаций, специализирующихся на «безуглеродной» экономике, предоставили финансирование американской компании Boston Metal, разрабатывающей новую технологию выплавки стали без выбросов углекислого газа.

Идея Boston Metal заключается в превращения железорудного сырья в расплав и получении из него чистого железа посредством электролиза с использованием инертных анодов. При этом энергию планируется получать из возобновляемых источников.

Сложно сказать, сможет ли такая технология составить хоть какую-то конкуренцию традиционным методам производства стали. Но BHP заявляет, что будет и далее оказывать поддержку подобным проектам, чтобы потребители железорудного сырья смогли сократить выбросы углекислого газа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:22
На Филиппинах запретили добывать никелевую руду
10:47
Liberty Steel запустила производство толстого листа на заводе Huta Czestochowa
10:42
Нафтогаз ввел в эксплуатацию Святогорское месторождение
10:24
В Египте закрыли самый старый метзавод
10:08
Львов отказался покупать белорусские автобусы
09:49
СБУ пресекла попытку хищения в ОГХК новым менеджментом на 6 млн долл
09:18
В 2020 году Китай сократил экспорт стали на 16,5%
08:59
Нафтогаз готов обеспечить население газом по 7 грн за куб
08:20
Грузооборот на Днепре снизился впервые за пять лет
08:04
Boeing в 2020 году поставил клиентам всего 84 самолета
13.01.21
17:50
Менеджера УЗ обвинили в нанесении ущерба в 7 млн грн из-за халатности
17:34
Цену на газ снизят только на время карантина – Зеленский
17:14
Украина потратит 15 млрд грн на развитие космической программы
16:52
АМКУ займется тарифами на распределение газа
16:32
Датская компания испугалась санкций США по Северному потоку-2
16:16
Кабмин рассказал, как будет помогать угольной отрасли
15:59
Импорт стальной проволоки для предварительно напряженного железобетона подрывает рынок США
15:41
Кабмин решил ограничить цену на газ
15:21
КВСЗ произвел на 70% меньше вагонов по сравнению с прошлым годом
15:02
Турецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспорте
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!