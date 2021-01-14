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BHP реализует в США проект по безуглеродной выплавке стали
14.01.21 11:04 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская железорудная корпорация BHP, основанный Биллом Гейтсом фонд Breakthrough Energy Ventures и ряд других организаций, специализирующихся на «безуглеродной» экономике, предоставили финансирование американской компании Boston Metal, разрабатывающей новую технологию выплавки стали без выбросов углекислого газа.
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