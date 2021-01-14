В Египте закрыли самый старый метзавод Египетская государственная компания Egyptian Iron and Steel (Hadisolb) на внеочередном собрании акционеров приняла решение о ликвидации своего металлургического завода, расположенного на южной окраине Каира, и выделении в отдельный бизнес горнодобывающего подразделения.



Завод Hadisolb, введенный в эксплуатацию в 1957 г., был первым металлургическим предприятием Египта. Его производственные мощности достигали 2,1 млн. т стали в год, но к настоящему времени завод безнадежно устарел, а проект его модернизации, анонсированный в 2013 г., так и не был реализован.



Как заявляет компания, завод закрывается по причине хронической убыточности и невозможности выполнения дальнейшей производственной деятельности. По итогам третьего квартала 2020 г. чистые убытки предприятия после уплаты налогов составили $17,5 млн.



До недавнего времени комбинат мог ежегодно выплавлять до 1,25 млн. т стали. Он выпускал товарные полуфабрикаты, а также производил до 700 тыс. т фасонного проката, 300 тыс. т горячекатаного и 200 тыс. т холоднокатаного проката в год.



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