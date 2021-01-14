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Львов отказался покупать белорусские автобусы

14.01.21 10:08 , Интерфакс-Украина
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Лучшее предложение в тендере Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на поставку Львову 100 низкопольных 12-метровых автобусов подал Минский автомобильный завод (МАЗ, Беларусь), однако город не будет их покупать без четкого понимания ситуации и государственной позиции о моральном аспекте этой закупки, заявляет мэр Львова Андрей Садовый.

"Имеем ситуацию, которую надо обсудить в широком кругу и принять мудрое решение. Завершается тендер на закупку 100 автобусов в рамках сотрудничества с ЕИБ Думаю, никто не сомневается, что эти автобусы Львову необходимы. По оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение подал МАЗ. Предложения других участников тендера или значительно дороже, или не соответствуют техническим требованиям конкурса. И здесь вопрос: имеем ли мы моральное право покупать автобусы в Беларуси?" - написал он в Фейсбуке в среду.

В этой связи Садовый напомнил, что Верховная Рада признала президентские выборы в Беларуси недемократичными, а мирные забастовки белорусских граждан, в том числе работников МАЗа, регулярно подавляют силовики.

"Ответ на этот вопрос я бы хотел услышать от руководства Европейского банка, Кабинета министров и львовян. Это непростая ситуация, потому что в случае отмены тендера мы потеряем еще год, а возможно, и больше без этих машин. Но без четкого понимания ситуации и государственной позиции Львов не будет покупать белорусские автобусы", - подчеркивает мэр Львова.

Он также напомнил, что при поддержке ЕИБ город уже заказал 10 ед. 30-метровых низкопольных трамваев львовского производителя "Электрон".

Как сообщалось, 100 автобусов для Львова закупаются в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" – финансового соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицированное Украиной 12 апреля 2017 года.

МинПром

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