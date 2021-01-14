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Грузооборот на Днепре снизился впервые за пять лет

14.01.21 08:20
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В 2020 году грузовые перевозки по Днепру уменьшились на 4,6%. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

В 2020 году по Днепру перевезли 11,25 млн тонн грузов по сравнению с 11,79 млн тонн в 2019 году.

В частности транспортировка зерновых в прошлом году упало на 27,2% (с 4,852 млн тонн до 3,533 млн тонн). Однако перевозки стройматериалов и других грузов увеличилось на 12,4% (с 5,192 млн тонн до 5,837 млн тонн), металлопродукции - на 7,3% (с 1,712 млн тонн до 1,838 млн тонн), а нефтепродуктов - на 16,3% ( с 37,4 тыс. тонн до 43,5 тыс. тонн).

"Годовой грузооборот на Днепре снизился впервые за пять лет. До сих пор мы наблюдали стабильный рост на реке - с 2016 году до 2019-го перевозки поднялись на 83,4%. И хотя представители отрасли ожидали дальнейшего роста, их прогнозы не оправдались. С апреля 2020-го объемы грузов на Днепре начали уменьшаться, и такая тенденция, к сожалению, сохранилась в течение года", - отметил исполнительный директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко.

МинПром

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