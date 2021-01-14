Boeing в 2020 году поставил клиентам всего 84 самолета Американский авиастроительный концерн Boeing поставил клиентам в 2020 году лишь 84 пассажирских самолета, что почти на 90% ниже пикового уровня, зафиксированного в 2018 году. Как сообщила пресс-служба компании, в целом американский концерн отправил заказчикам 157 самолетов, включая грузовые и военные, передает Интерфакс-Украина.



Таким образом, Boeing вновь существенно уступил в поставках самолетов своему европейскому конкуренту – Airbus, который в 2020 году передал клиентам 566 коммерческих самолетов.



Падение поставок самолетов Boeing, в частности, связано с затянувшейся приостановкой полетов лайнеров 737 MAX из-за дефектов программного обеспечения, повлекших две авиакатастрофы. При этом обе компании столкнулись с сокращением спроса на самолеты на фоне резкого снижения авиаперевозок в период пандемии COVID-19.



Boeing, испытывавшая финансовые затруднения, была вынуждена сократить расходы, в частности, приостановить выплату дивидендов на неопределенный срок, а также привлечь средства за счет размещения бондов.



В связи с затянувшейся приостановкой полетов самолетов 737 MAX, а также проблемами с производством модели 787 Dreamliner, Boeing стала больше зависеть от заказов на грузовые и военные самолеты, отмечает The Wall Street Journal.



Появление вакцин от COVID-19 дает надежды на увеличение объема авиаперевозок в 2021 году, и Airbus планирует наращивать производство коммерческих самолетов. Для Boeing, однако, ситуация остается сложной.



При том, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) разрешило компании вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в ноябре, сохраняются проблемы с Dreamliner, в котором были обнаружены новые производственные дефекты. В 2020 году клиенты Boeing отменили более 600 заказов на самолеты MAX и в общей сложности почти 800 заказов на все виды самолетов.



МинПром



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