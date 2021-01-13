Менеджера УЗ обвинили в нанесении ущерба в 7 млн грн из-за халатности Сотрудники Национальной полиции Украины уведомили о подозрении руководителя одного из департаментов "Укрзализныци", служебная халатность которого причинила государству ущерб в 7 млн грн.



"По данным следствия, в 2017 году одним из филиалов по согласованию департамента АО "Укрзализныця" проводились торги по закупке рельсовых клемм для его потребностей на общую сумму более 8 млн грн. Должностные лица этого подразделения допустили к участию общество, тендерная документация которого не соответствовала установленным требованиям. В дальнейшем определили его победителем закупок и заключили договоры поставки", - сообщает пресс-служба Нацполиции.



Установлено, что поставленная продукция не соответствовала стандартам ГСТУ и не могла быть использована по назначению. Таким образом, за фактически поставленный металлолом вместо новых рельсовых клемм на счета общества было переведено более 8 млн грн.



В ходе расследования правоохранители установили причастность руководителя департамента "Укрзализныци" к закупке продукции ненадлежащего качества, в результате чего был причинен ущерб более чем на 7 млн грн.



"В среду, 13 января, полицейские под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 объявили руководителю одного из департаментов о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ранее о подозрении было сообщено одному из заместителей этого департамента", - сообщают правоохранители.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.



Факт закупки продукции ненадлежащего качества и лиц, причастных к этому, разоблачили оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи Соломенского райуправления полиции в Киеве.



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