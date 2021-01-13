Датская компания испугалась санкций США по Северному потоку-2 Датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Компания опасается санкций США.

Об этом сообщает Politiken.



Компания выходит из строительства трубопровода на этапе его завершения. В самой Ramboll информацию касательно ситуации отказались комментировать.



В начале января сообщалось, что норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.



Известно, что США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.



Напомним, 1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".



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