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Кабмин рассказал, как будет помогать угольной отрасли

13.01.21 16:16 , РБК Украина
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Кабинет министров определил критерии оценки допустимости государственной помощи субъектам хозяйствования в угольной отрасли. Проект постановления был подготовлен Антимонопольным комитетом Украины.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, предоставление государственной помощи осуществляется в любой форме на следующие цели:

закрытие (ликвидацию) угледобывающих предприятий или их обособленных подразделений;
покрытие исключительных затрат;
обеспечение доступа к запасам угля:
мероприятия по техническому переоснащению и модернизации угледобывающих предприятий;
покрытие текущих расходов.
Государственная помощь для этих целей должна покрывать только расходы, касающиеся угля для производства электрической энергии, комбинированного производства тепла и электрической энергии, производства кокса и как топливо для доменных печей в сталелитейной промышленности.

В то же время государственная помощь на покрытие текущих расходов не может быть предоставлена после 31 декабря 2022 года. Кроме того, конечным сроком предоставления государственной помощи на закрытие (ликвидацию) угледобывающих предприятий или их обособленных подразделений определен срок 31 декабря 2022 года.

Помощь на мероприятия по техническому переоснащению и модернизации угледобывающих предприятий не может выплачиваться после завершения реализации инвестиционного проекта, а также после 31 декабря 2022 года независимо от стадии реализации инвестиционного проекта.

Напомним, Украина вошла в отопительный сезон 2020/2021 лет с рекордными запасами топлива. Угля на складах хранилось 2,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше против соответствующего периода прошлого года (219,8%).

МинПром

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