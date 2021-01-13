|
Импорт стальной проволоки для предварительно напряженного железобетона подрывает рынок США
13.01.21 15:59 , МеталлТорг ру
печать
Как сообщает Yieh.com, Комиссия по международной торговле США 8 января 2021 г. определила, что импорт стальной проволоки для предварительно напряженного железобетона из Аргентины, Колумбии, Египта, Нидерландов, Саудовской Аравии, Тайваня, Турции и ОАЭ принес материальный ущерб для промышленности США, поскольку они продаются по ценам ниже справедливой стоимости на рынке США и субсидируются правительством Турции.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
12.01.21