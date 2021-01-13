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Кабмин решил ограничить цену на газ

13.01.21 15:41 , РБК Украина
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Кабинет министров решил ограничить цену на газ на для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube.

Как отметил Д.Шмыгаль, цены ограничиваются в связи с карантином, а также в связи с резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в зимние месяцы.

"Предложенная цена, которая установится - 6,99 гривен за кубометр", - сказал он и добавил, что эта цена будет действовать для всех бытовых потребителей до конца карантина или отопительного сезона.

По его словам, на сегодняшний день - это самая низкая биржевая цена в Украине.

"Некоторые облгазы сегодня уже продают газ бытовых потребителей по 10 гривен и даже больше", - сказал он.

Д.Шмыгаль поручил Министерству энергетики и другим ведомствам подготовить соответствующий проект постановления Кабмина.

Напомним, по данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометрів.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.

МинПром

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