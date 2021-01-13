Турецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспорте Благоприятный для украинских металлургов тренд на украинском рынке может прерваться. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



Политик напомнил, что Турция инициировала антидемпинговое расследование по г/к прокату из ЕС. По итогам 10 месяцев 2020 года объем экспорта г/к проката из ЕС составил 2,36 млн т. Для сравнения, - за весь 2019 год ЕС поставил только 665,2 тыс т. Ассоциация производителей стали Турции настаивает, что такие объемы поставок из еврозоны наносят ущерб сталелитейной промышленности и считает необходимым необходимы ввести защитные ограничения.



"Вероятно, что инициатива турецкой стороны является ответной реакцией на антидемпинговое расследование и пошлины, введенные ЕС на турецкий г/к прокат. Но не стоит забывать, что любые ограничения на внешних рынках могут так или иначе сказаться на наших экспортных возможностях", - сказал он.



Д.Шпенов отметил, что экспортные квоты ограничивают Турецкий импорт в ЕС, соответственно, ряд промежуточного промышленного материала (заготовки, гк прокат) для производства продукции становится не нужным в прежних объемах. Это неизбежно приведет к просадке нашего экспорта. Аналогичные последствия могут возникнуть из-за ограничений на экспорт в Турцию.



"Успешность украинского экспорта зависит от ситуации на мировых рынках. Ограничения, введенные в ЕС, ЕврАзЕС, GCC и MANA и на турецком направлении, могут значительно снизить наш экспортный потенциал. Поэтому необходимо пересмотреть экспортную стратегию и сосредоточить усилия на поиске новых рынков сбыта металлопродукции", - отмечает нардеп.



Как известно, Турция и ЕС являются для Украины стратегически важными рынками для экспорта металлопродукции. Доля украинского экспорта в ЕС составляет 26%. За 10 месяцев 2020 года экспорт нашего г/к проката в Турцию вырос на 29,6% - до 494,2 тыс. т. В итоге объем украинского металла в закупочной карте Турции составил 17%. Хотя в целом по итогам прошлого года эта страна сократила импорт металлопродукции на 4,4%.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



