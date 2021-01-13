Американский рынок может стать доступнее для украинских сталеваров - Магера Для Украины могут открыться некоторые перспективы по экспорту стали в США. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что сегодня украинская продукция на рынке стали США не превышает 0,5%. За последние десять лет объем украинского экспорта по листовому прокату снизился в 2-3 раза, по трубам - в десятки раз. Максимальный показатель экспорта стали был зафиксирован в 2011 году на уровне 325 тыс т. Таким образом, нашим производителям в случае открытия части американского рынка не грозит попасть под антидемпинговые расследования, сказал нардеп.



"Тем не менее следует учитывать, что перспективы улучшения торговых отношений между Украиной и США напрямую зависят от отношений политических. Вероятно, уже в ближайшие несколько месяцев станет понятно, каким будет общий тренд и смогут ли наши металлурги в перспективе рассчитывать на расширение доступа на американский рынок стали", - отметил С.Магера.



Нардеп также отметил, что с 2018 года между США и ЕС ведется необъявленная торговая война: стороны активно вводят пошлины на импорт продукции, от стали и алюминия, до игральных карт и зажигалок. Чтобы найти политический баланс, возможно, новому президенту США Джо Байдену придется пойти на уступки Единой Европе. Один из камней преткновения 25% пошлина на импорт стали в США, введенная администрацией Трампа.



Американские сталелитейщики призывали Байдена продлить эти ограничения, чтобы защитить американский рынок. С одной стороны, новый президент Соединенных Штатов не может не принять во внимание интересы национальной промышленности. С другой стороны, послабления необходимы для нормализации отношений с ЕС. Эксперты считают, что стороны пойдут на определенные послабления взаимных ограничений, отмечает политик.



МинПром



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