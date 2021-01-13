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Украине нужно быть готовой к введению протекционистских мер

13.01.21 14:47
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Украине нужно быть готовой к введению протекционистских мер против засилья демпинговой продукции, которая может хлынуть на отечественный рынок, в первую очередь из Китая. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Политик подчеркнул, что защита собственной промышленности – это не объявление торговой войны, а следование мировому тренду.

М.Магомедов отметил, что в 2020-м наши металлурги начали сталкиваться с массированным протекционизмом на рынках ЕС, ЕвраАзЕС, MANA, GCC. Запрет на экспорт ж/д комплектующих в РФ заставил производителей менять направления поставок.

"Однако поиск новых рынков может затянуться, причем никто не дает гарантий успеха. Поэтому в 2021 году необходимо начать договариваться со странами, которые возвели торговые барьеры о послаблении ограничений, а также усиливать внедрение локализации в промышленном секторе", - сказал народный депутат.

Как известно, по итогам 2020 года Украина экспортировала черных металлов на 7,7 млрд долл, это вторая по величине экспортная статья и 15,6% от общего объема украинского экспорта. На первом месте традиционно зерновые, их было экспортировано на сумму 9,4 млрд долл.

В целом за весь 2020-й мы поставили на внешние рынки товаров на 49,2 млрд долл, а импортировали - на 54,2 млрд долл. Таким образом Украина закончила год с отрицательным торговым сальдо в 5 млрд долл. Для сравнения: в 2019-м аналогичный экспортно-импортный разрыв составил почти 10 млрд долл.

МинПром

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