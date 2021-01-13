В Раде рекомендуют Кабмину восстановить льготный тариф на электроэнергию В Верховной Раде рекомендуют Кабинету министров вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн за кВтч за первые 100 кВтч и отменить абонплату за газ для части потребителей.



Как передает Укринформ, соответствующий проект постановления №4581 "О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотре их размеров", подписанный 27 депутатами из разных фракций и групп, зарегистрирован на сайте Верховной Рады.



Согласно проекту постановления, текст которого есть в распоряжении Укринформа, депутаты рекомендуют Кабинету министров в течение одного месяца с даты вступления в силу постановления "принять меры по возобновлению действия специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии в части: возобновления льготного фиксированного тарифа на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт⋅год, действовавшего для населения за первые 100 кВт⋅год в месяц".



Кроме этого, авторы проекта постановления рекомендуют чиновникам отменить абонплату за транспортировку газа "для потребителей, которые за собственные средства построили газовые сети для поставки газа в населенные пункты, где они проживают".



Что касается остальных потребителей, то парламентарии рекомендуют Национальной комиссии регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в течение месяца с даты вступления в силу этого постановления "пересмотреть и уменьшить тарифы на услуги распределения (доставки) природного газа для операторов газораспределительных систем бытовым потребителям".



Кабинету министров рекомендуется включить информацию о выполнении этого постановления в отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2021 году.



Как сообщал Укринформ, с 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.



В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской, Херсонской областях, на Буковине, Прикарпатье, в Черниговской, Житомирской областях.



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