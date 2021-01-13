ЭМСС в 2020 году увеличила выплавку стали

ПАО "Энергомашспецсталь" в 2020 году увеличило производство стали на 6,8% по сравнению с 2019 годом — до 63 тыс. т.
В декабре комбинат произвел 3 тыс. т стали, а в ноябре — 4 тыс. т, сообщил анонимный источник.
ПАО "Энергомашспецсталь" — крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. Продукция с маркой ЭМСС известна в более чем 50 странах мира.
По итогам 2019 года ЭМСС сократила производство стали на 4,8% по сравнению с 2018-м — до 59 тыс. т.