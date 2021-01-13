ОГХК заявила о попытке срыва приватизации из-за обысков ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), расценивает проведение в среду обысков на территории ВГМК, в центральном офисе в Киеве и в помещениях некоторых сотрудников компании как попытку срыва приватизации.



Согласно пресс-релизу компании в среду, следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, "еще до совершения якобы противоправных действий".



При этом отмечается, что "это уже не первая попытка сорвать приватизацию АО "ОГХК": в августе 2020 злоумышленники высыпали из 10 вагонов-хопперов компании ильменитовый концентрат, который отгружался по контракту с американских холдингом Chemours, а до этого осуществили поджог автомобиля менеджера компании".



"Процесс выставления АО "ОГХК" на прозрачный аукцион на финишной прямой. Он ожидается в первом квартале 2021 года и обещает чудеса самой большой приватизации в Украине со времен продажи "Криворожстали". Приватизация этого актива также предусмотрена в меморандуме Украины с МВФ. В частности, предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе высказали 16 ведущих иностранных компаний. Ожидается, что стартовая цена составит несколько миллиардов гривен", - констатируется в заявлении компании.



Менеджмент ОГХК связывает попытку срыва приватизации с предыдущим менеджментом. При этом отмечается, что после прихода нового руководства компания в 2020 году получила рекордную прибыль в размере 600 млн грн по сравнению со 100 млн грн в 2019 году.



"Следует также отметить, что в декабре 2020 года компания объявила об обнаружении вдвое больших запасов титаносодержащих рудных песков на ВГМК, чем ожидалось, что значительно увеличило инвестиционную привлекательность компании и ее рыночную цену", - резюмируется в заявлении.



ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.



ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.



Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.



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