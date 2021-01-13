Поставки э/энергии в Украину позволили Белорусской АЭС выйти на полную мощность Первый энергоблок Белорусской АЭС во вторник вечером, 12 января, выведен на полную мощность. Об этом сообщило Министерство энергетики Беларуси на официальном сайте.



"12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт", - сообщило белорусское Минэнерго.



С 3 января 2021 г. Украина начала закупки электроэнергии на Белорусской АЭС в объеме до 4 млн кВт час в сутки, что равно примерно 20% загрузки первого энергоблока станции.



Накануне Минэнерго Беларуси подтвердило поставки в Украину, сообщив, что они идут на пользу отношениям между странами.



Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украину начали с три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.



Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов.



Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.



Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.



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