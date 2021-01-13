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Поставки э/энергии в Украину позволили Белорусской АЭС выйти на полную мощность

13.01.21 13:34 , РБК Украина
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Первый энергоблок Белорусской АЭС во вторник вечером, 12 января, выведен на полную мощность. Об этом сообщило Министерство энергетики Беларуси на официальном сайте.

"12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт", - сообщило белорусское Минэнерго.

С 3 января 2021 г. Украина начала закупки электроэнергии на Белорусской АЭС в объеме до 4 млн кВт час в сутки, что равно примерно 20% загрузки первого энергоблока станции.

Накануне Минэнерго Беларуси подтвердило поставки в Украину, сообщив, что они идут на пользу отношениям между странами.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украину начали с три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов.

Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.

МинПром

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