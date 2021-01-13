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На украинских заправках дорожает топливо

13.01.21 12:29
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Ряд операторов розничного рынка 13 января повысили стоимость бензинов и дизельного топлива, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Как сообщает enkorr, в сети Glusco топливо подорожало на 27 копеек за 1 литр: бензин А-92 - до 25,02 грн/л, А-95 - до 27,02 грн/л, дизельное топливо - до 26,02 грн/л.

На заправках сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали в среднем на 20 коп./л, ДТ – на 14 коп./л.
На станциях Marshal бензины прибавили 1 грн/л, до 23,00 грн/л за А-92 и до 24,00 грн/л за А-95. Дизельное топливо в этой сети подорожало на 50 коп./л, до 21,50 грн/л.

На 50 коп./л все виды топлива подорожали в сети "Укр-Петроль ". Такие сети как Mango и Motto повысили цены в среднем на 5-30 коп./л.

Ранее "Консалтинговая группа А-95" сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года.

Основной причиной сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков "А-95", является ценовая политика консолидированной сети АЗС группы "Приват", которая пока никак не отреагировала на резкое подорожание нефти, произошедшее с начала ноября прошлого года.
За этот период стоимость нефти в мире выросла с $40/барр. до $55/барр., или на 38%. Цены на вагонные партии бензина на внутреннем рынке увеличились на 17% (4 200 грн/т), или на 3,2 грн/л, дизельного топлива - на 22% (4 300 грн/т), или 3,6 грн/л.

МинПром

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