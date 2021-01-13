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Госшахты сократили добычу угля на 20%

13.01.21 13:15 , Бизнес Цензор
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В январе-декабре 2020 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 28,8 млн тонн угля, что составляет 99% планируемых объемов

В том числе государственные угледобывающие предприятия добыли 2,87 млн тонн угля, что меньше планового задания на 1,39 млн тонн или на 33%, сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В том числе в декабре 2020 года угледобывающие предприятия Украины добыли 2,6 млн тонн угля, что соответствует 77% планового объема.

Угледобывающие предприятия Украины в 2019 году сократили добычу рядового угля на 6,2% (на 2,06 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31,22 млн тонн.

В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнерго, за 2019 год сократили добычу на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3,57 млн тонн.

МинПром

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