В 2020 году Ferrexpo увеличила выпуск железорудных окатышей на 7% Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в 2020 году увеличила суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом – до 11,218 млн тонн.



Согласно пресс-релизу компании во вторник, в прошлом году общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 10,780 млн тонн (рост на 8%), с 62%-м – 98 тыс. тонн (снижение на 76%), производство окатышей прямого восстановления железа (Direct Reduction - DR) с 67%-м содержанием железа составило 339 тыс. тонн, в 2019 году эта продукция не выпускалась.



В четвертом квартале общий выпуск окатышей возрос на 22% по сравнению с третьим кварталом - до 3,084 млн тонн. В том числе выпущено 2,931 млн тонн окатышей с 65%-м содержанием железа (рост на 16% к третьему кварталу), с 62%-м содержанием окатыши не производились, производство окатышей DR с 67%-м содержанием железа составило 153 тыс. тонн, в третьем квартале не производились.



Объемы продаж окатышей за 2020 год составили приблизительно 12,1 млн тонн, что превышает показатели предыдущего года на 17,5% (в 2019 году – 10,3 млн тонн).



В пресс-релизе констатируется, что рост выпуска окатышей произошел после реализации проекта увеличения производства обогатительной фабрики группы. Операционная деятельность и логистика Ferrexpo продолжили работать с минимальным влиянием COVID-19 в течение четвертого квартала 2020 года. Остаток денежных средств группы на 31 декабря 2020 года составил примерно 270 млн долл. (на 31 декабря 2019 года - 131 млн долл.). Чистая денежная позиция, согласно релизу, на конец минувшего года составила 4 млн долл.



Благодаря увеличению объемов производства, Ferrexpo в это непростое время пандемии коронавируса обеспечила дополнительной работой по сравнению с прошлым годом своих контрагентов (железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа и др.), что привело к созданию новых рабочих мест и увеличению всех налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, а также активно помогала местным общинам в борьбе с COVID-19.



Напомним, что по итогам апреля 2020 года Ferrexpo произвела 1,06 млн. тонн железорудных окатышей из собственной руды, что является рекордным производственным показателем Компании за всю историю ее существования и на 12% больше, чем производство в апреле 2019 года.



Ранее сообщалось, что совет директоров Ferrexpo объявил о специальных промежуточных дивидендах 0,132 долл. на акцию, что увеличило общую сумму уже объявленных дивидендов за 2020 финансовый год до 0,33 долл. по сравнению с 0,198 долл. в 2019 финансовом году. Совет директоров рассмотрит окончательные дивиденды за 2020 год до объявления результатов группы за полный год 17 марта 2021 года.



Как сообщалось, Ferrexpo в первом квартале 2020 года нарастила суммарное производство окатышей на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 млн 725,33 тыс. тонн. В том числе выпущено окатышей с 65%-ным содержанием железа 2,652 млн тонн (рост на 9,1%), с 62%-ным – 73,33 тыс. тонн (снижение на 31,8%).



Во втором квартале текущего года Ferrexpo нарастила производство окатышей на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 млн 872,6 тыс. тонн, в том числе было выпущено окатышей с 65%-ным содержанием железа 2 млн 847,9 тыс. тонн (рост на 7,4%), с 62%-ным – 24,7 тыс. тонн (снижение на 66,3%).



В третьем квартале 2020 года общий выпуск окатышей снизился на 12% по сравнению со вторым – до 2,537 млн тонн с 2,873 млн тонн, при этом окатыши с 62%-ным содержанием железа не выпускались. Ferrexpo в 2019 году сократила суммарное производство окатышей на 0,8% по сравнению с 2018 годом – до 10 млн 518,95 тыс. тонн. При этом общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 10 млн 116,12 тыс. тонн (рост 1,9%), с 62%-ным – 402,83 тыс. тонн (снижение на 41%).



Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



