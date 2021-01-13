Днепротяжмаш изготовил сталевоз для транспортировки сталеразливочных ковшей

АО "Днепротяжмаш" (г. Днепр, Украина) впервые изготовил и отгрузил сталевоз – новый для себя тип продукции из линейки заводского технологического транспорта. Заказчиком оборудования выступил металлургический комбинат ЕВРАЗ НТМК.
Сталевоз СС-175-2500 предназначен для транспортировки груженых и порожних сталеразливочных ковшей ёмкостью 175 тонн в кислородно-конвертерном цехе. Он представляет собой самоходную платформу, состоящую из рамы, которая опирается на два привода передвижения. Сталевоз также оборудован автосцепкой с дистанционным механизмом расцепления и скребковым устройством для очистки рельсового пути от выбросов металла и шлака.
Как всегда, при разработке и изготовлении оборудования особый акцент был сделан на его надежности и безопасности в процессе эксплуатации. Так, Сталевоз СС-175-2500 производства АО "Днепротяжмаш" имеет следующие конструктивные особенности:
рама изготовлена как сварная металлоконструкция из низколегированной стали марки 09Г2С;
для защиты от высоких температур жидкой стали (до 1 500 °С) есть возможность футеровки рамы, укрытия механизмов привода и подъёма скребка огнеупорным кирпичом;
кабельно-проводниковая разводка выполнена проводами РКГМ с нагревостойкой изоляцией и дополнительной термозащитой термостойким рукавом Pyrojacket 35 и жаростойким герметиком;
защитным кожухом для кабельных трасс служит швеллер;
безопасность обслуживающего персонала обеспечивается дистанционным управлением сталевоза с постов управления.
средний срок эксплуатации изделия – 15 лет.
Ранее «Днепротяжмаш» традиционно изготавливал другие виды заводского технологического транспорта: шлаковозы, чугуновозы, толкатели металлургические, платформы и тележки различного предназначения. Так, помимо сталевоза, за прошедший год предприятие поставило своим Заказчикам 1 вагонотолкатель, 3 толкателя металлургических, 2 чугуновоза и 11 шлаковозов.
АО "Днепротяжмаш" – ведущее предприятие тяжелого машиностроения полного производственного цикла, входящее в состав научно-производственной группы "Днепротехсервис" (г. Днепр, Украина). Основанный в 1914 году, завод является основным поставщиком технологического оборудования и инжиниринговых решений для горно-металлургического сектора, строительной и транспортной отраслей.
На сегодняшний день "Днепротяжмаш" является мировым лидером в производстве тюбингов для тоннелей метро и шахт, лидером в странах СНГ в производстве оборудования для автоматизированной разгрузки железнодорожных полувагонов, а также ведущим производителем оборудования для ГОКов, агломерационных, коксохимических, доменных и сталеплавильных производств.