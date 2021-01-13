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ArcelorMittal переводит доменную печь на заводе в Германии на газ

13.01.21 12:05 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация ArcelorMittal и поставщик природного газа VNG Handel & Vertrieb запускают проект по снижению использования кокса в доменной печи посредством его постепенной замены на газ.

Эксперимент проводится на доменной печи комбината Eisenhuettenstadt в Восточной Германии. Партнеры вложат порядка 4 млн евро в ее переоборудование, которое должно завершиться в середине текущего года.

На первом этапе ArcelorMittal рассчитывает заместить природным газом 5% кокса, а затем увеличивать этот показатель на 5 п.п. в год. За счет этого компания планирует уменьшить выбросы природного газа и снизить затраты на энергию.

В долгосрочной перспективе природный газ в доменной печи может быть замещен «зеленым» водородом, получаемым посредством электролиза с использованием только возобновляемых источников энергии. Однако такой переход произойдет лишь при условии обеспечения предприятия достаточными объемами водорода по приемлемой цене.

МинПром

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