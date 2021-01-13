ЗАЗ в 2020 году произвел в 10 раз больше машин, чем в 2019 ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ) по итогам 2020 года в 10 раз нарастил выпуск транспортных средств и выпустил 885 единиц техники. Как передает Укринформ, такие данные опубликовала Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).



По данным Укравтопрома, за прошлый год на заводе собрали 885 единиц техники, в том числе 816 автомобилей и 69 автобусов. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году, тогда было выпущено всего 86 единиц техники (коммерческих автомобилей — 15 единиц и автобусов — 71 единиц).



В декабре 2020 года ЗАЗ выпустил 156 легковых автомобилей и 10 автобусов.



В Украине в 2020 году всего было произведено 4952 единиц автотранспортных средств, что на 31,8% меньше, чем в 2019 году. Легковых автомобилей — 4202 единицы (против 6254 в 2019 году), коммерческих автомобилей — 51 единиц (против 136) и автобусов — 699 единиц (против 876).



Как сообщалось, в сентябре 2020 года Запорожский автомобилестроительный завод объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье. Перед этим ЗАЗ провел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.



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