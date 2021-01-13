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Glencore поддержит никелевый проект Canada Nickel

13.01.21 10:34 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания Canada Nickel подписала предварительное соглашение с корпорацией Glencore об изучении возможности использования избыточных мощностей ее обогатительного комбината Kidd в канадской провинции Онтарио для переработки руды никель-кобальтового месторождения Crawford.

Canada Nickel завершила разведку этого месторождения в конце 2020 г. Его запасы оцениваются в 657млн т руды, содержащей 0,26% никеля и 0,013% кобальта.

Комбинат Kidd расположен всего в 40 км к югу от запланированного рудника. В настоящее время Glencore получает на нем медный и цинковый концентрат. В 2019 г. объем производства составил 67,6 тыс. т цинка и 33,5 тыс. т меди.

Если исследования покажут возможность использования простаивающих в настоящее время мощностей комбината для получения никелевого и кобальтового концентрата, стороны продолжат переговоры с целью подписания долгосрочного соглашения. При этом Canada Nickel заявляет, что это существенно снизит затраты на реализацию проекта по разработке месторождения Crawford и ускорит его запуск.

Предполагается, что результаты исследования будут получены к концу марта текущего года.

МинПром

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