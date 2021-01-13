Glencore поддержит никелевый проект Canada Nickel Канадская компания Canada Nickel подписала предварительное соглашение с корпорацией Glencore об изучении возможности использования избыточных мощностей ее обогатительного комбината Kidd в канадской провинции Онтарио для переработки руды никель-кобальтового месторождения Crawford.



Canada Nickel завершила разведку этого месторождения в конце 2020 г. Его запасы оцениваются в 657млн т руды, содержащей 0,26% никеля и 0,013% кобальта.



Комбинат Kidd расположен всего в 40 км к югу от запланированного рудника. В настоящее время Glencore получает на нем медный и цинковый концентрат. В 2019 г. объем производства составил 67,6 тыс. т цинка и 33,5 тыс. т меди.



Если исследования покажут возможность использования простаивающих в настоящее время мощностей комбината для получения никелевого и кобальтового концентрата, стороны продолжат переговоры с целью подписания долгосрочного соглашения. При этом Canada Nickel заявляет, что это существенно снизит затраты на реализацию проекта по разработке месторождения Crawford и ускорит его запуск.



Предполагается, что результаты исследования будут получены к концу марта текущего года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



