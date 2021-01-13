Министр здравоохранения высказался за продление карантина после 24 января Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что основания для продления карантина есть, и ограничения нужно продолжить после 24 января. Об этом он сказал в эфире 24 канала.



Первой причиной, по которой карантин нужно пролить, глава МОЗ назвал то, что на Новый год люди массово гуляли и ездили в гости. Второй причиной он назвал сезонный рост заболеваемости гриппом.



"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить", — заявил он.



Напомним, с 8 по 24 января в Украине действуют жесткие карантинные ограничения.



МинПром



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