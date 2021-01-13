Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В 2020 году Украина сократила экспорт пшеницы и кукурузы

13.01.21 08:09 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Экспорт пшеницы из Украины в 2020 году составил 16,06 млн тонн на $3,595 млрд, что соответственно на 9,8% и 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщила Государственная таможенная служба во вторник.

Согласно ее данным, кукурузы было вывезено 27,95 млн на $4,88 млрд, что хуже показателей 2019 года соответственно на 13,6% и 6,4%.

В то же время экспорт ячменя достиг 5,05 млн тонн на $0,88 млрд, что соответственно на 21,8% и 23,6% больше, чем годом ранее.

Среди других основных экспортных культур зафиксировано падение по рапсу – до 2,38 млн тонн на $1,01 млрд, или соответственно на 24,6% и 21,5%, и соевых бобов – до 1,79 млн тонн на $0,69 млрд, или соответственно на 50,6% и 40,9%.

В целом же, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2020 году экспорт аграрной продукции из Украины остался на уровне около $22,2 млрд, что составило около 45% от всего экспорта, тогда как импорт такой продукции вырос на 13% – до $6,5 млрд.

В общей структуре экспорта, по данным УКАБ, больше всего выросли поставки продукции в категории жиры и масла - на 22%, до $5,8 млрод. Помимо того увеличились поставки готовой продукции на 4% – до $3,4 млрд.

В то же время поставки продукции животноводства сократились на 7% – до $1,2 млрд, а растениеводства – на 8%, до $11,9 млрд.

В товарной структуре импорта произошло наращивание закупок по всем категориям сельхозпродукции: животноводства – на 17%, до $1,3 млрд, растениеводства – на 11%, до почти $2 млрд, жиров и масла – на 11%, до $280 млн и готовой продукции – на 13%, почти до $3 млрд.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:34
Glencore поддержит никелевый проект Canada Nickel
10:15
Tenaris примет участие в пилотном проекте водородной металлургии в Италии
09:46
Активы Фирташа оказались в залоге у россиян
09:21
Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%
08:58
Министр здравоохранения высказался за продление карантина после 24 января
08:20
Госшахты снижают добычу угля
12.01.21
17:52
Минфин продал ОВГЗ почти на 9 млрд грн
17:35
Выручка от экспорта черных металлов упала на 12%
17:15
Вслед за бензином вверх рванула и цена автогаза
16:57
Украина импортирует все больше продуктов питания
16:35
Шмыгаль заявил о грядущем снижении цены на газ для населения
16:14
Россия остается одним из главных торговых партнеров Украины
15:58
Украина возобновит поставки электроэнергии в Молдову
15:34
Baosteel повысит в феврале цены на прокат
15:12
В декабре цена импорта газа подскочила на 11%
14:53
Объемы реализации промышленной продукции в Украине сократились почти на 3%
14:36
Запасы угля на ТЭС упали до минимума
14:14
Запорожский железорудный комбинат удержал объемы добычи руды
13:59
В 2021 году половина украинского бюджета уйдет на погашение долгов
13:53
НБУ нарастил чистые международные резервы до 18 млрд долл.
11.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!