В 2020 году Украина сократила экспорт пшеницы и кукурузы Экспорт пшеницы из Украины в 2020 году составил 16,06 млн тонн на $3,595 млрд, что соответственно на 9,8% и 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщила Государственная таможенная служба во вторник.



Согласно ее данным, кукурузы было вывезено 27,95 млн на $4,88 млрд, что хуже показателей 2019 года соответственно на 13,6% и 6,4%.



В то же время экспорт ячменя достиг 5,05 млн тонн на $0,88 млрд, что соответственно на 21,8% и 23,6% больше, чем годом ранее.



Среди других основных экспортных культур зафиксировано падение по рапсу – до 2,38 млн тонн на $1,01 млрд, или соответственно на 24,6% и 21,5%, и соевых бобов – до 1,79 млн тонн на $0,69 млрд, или соответственно на 50,6% и 40,9%.



В целом же, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2020 году экспорт аграрной продукции из Украины остался на уровне около $22,2 млрд, что составило около 45% от всего экспорта, тогда как импорт такой продукции вырос на 13% – до $6,5 млрд.



В общей структуре экспорта, по данным УКАБ, больше всего выросли поставки продукции в категории жиры и масла - на 22%, до $5,8 млрод. Помимо того увеличились поставки готовой продукции на 4% – до $3,4 млрд.



В то же время поставки продукции животноводства сократились на 7% – до $1,2 млрд, а растениеводства – на 8%, до $11,9 млрд.



В товарной структуре импорта произошло наращивание закупок по всем категориям сельхозпродукции: животноводства – на 17%, до $1,3 млрд, растениеводства – на 11%, до почти $2 млрд, жиров и масла – на 11%, до $280 млн и готовой продукции – на 13%, почти до $3 млрд.



МинПром

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