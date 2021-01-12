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Мин фин продал ОВГЗ почти на 9 млрд грн

12.01.21 17:52 , Бизнес Цензор
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Министерство финансов на состоявшемся 12 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,93 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, шестимесячные ОВГЗ были размещены на 2,36 млрд грн под 10,73% годовых. В конце декабря Минфин размещал такие бумаги под 10,75%.

От продажи облигаций сроком обращения 1 год поступило 4,67 млрд грн. Ставка по ним выросла до 11,69% годовых, тогда как неделей ранее она составляла 11,67%.

Двухлетние ОВГЗ были проданы на 263,08 млн грн под неизменные 11,85% годовых, трехлетние – на 270,9 млн грн под 12,15%.

Как сообщалось, в ходе предыдущего аукциона 5 января Минфин привлек 8,7 млрд грн от размещений ОВГЗ, тогда как на последнем в 2020 году аукционе по продаже облигаций 29 декабря Министерство финансов привлекло 23,64 млрд грн.

МинПром

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