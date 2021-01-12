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Выручка от экспорта черных металлов упала на 12%

12.01.21 17:35 , bin.ua
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Металлургические предприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до 7 млрд 690,378 млн долл.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, на черные металлы за 2020 год пришлось 15,63% общего объема поступлений от экспорта товаров против 17,45% за 2019 год.

В декабре поступления от экспорта черных металлов составили 714,503 млн долл.

При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до 1 млрд 39,742 млн долл. В декабре этот показатель составлял 87,321 млн долл.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до 904,533 млн долл. В декабре их поставлено на 84,921 млн долл.

За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до 879,687 млн долл. В декабре их ввезено на 82,833 млн долл.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом - до 8 млрд 738,635 млн долл. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% - до 1 млрд 251,818 млн долл.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до 1 млрд 42,455 млн долл. Импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до 1 млрд 99,091 млн долл.

МинПром

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