Украина импортирует все больше продуктов питания Украинский импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2020 году вырос на 13% и достиг уровня 6,5 млрд долл. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).



"В 2020 году аграрная продукция осталась основой внешней торговли Украины. Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта составила 45% или 22,2 млн долл. Вместе с тем импорт указанной продукции достиг уровня 6,5 млрд долл, что на 13% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в товарной структуре импорта произошло наращивание закупок по всем категориям сельскохозяйственной продукции: продукции категории животноводства импортировали на общую сумму в 1,3 млрд долл. (+ 17%); продукции растениеводства - почти на 2 млрд долл. (+ 11%); жиров и растительного масла - на 280 млн долл. (+ 11%); готовой продукции импортировали почти на 3 млрд долл. (+ 13%).



По информации УКАБ, в общей структуре экспорта больше всего выросли поставки продукции категории жиры и растительного масла - на 22% до 5,8 млрд долл. Поставки готовой продукции увеличились на 4% до 3,4 долл. Поставки продукции животноводства сократились на 7% и составили 1,2 млрд долл. Экспорт продукции растениеводства уменьшился на 8% и составил 11,9 млрд долл.



Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 15,7 млрд долл.



Как сообщалось, в 2019 году доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия (группы 1-24 УКТВЭД) в общих объемах украинского экспорта составила 44,3%, или 22,2 млрд. долл. США.



По сравнению с 2018 годом объемы аграрного экспорта в 2019 году выросли на 19%, тогда как общий экспорт товаров из Украины за этот период увеличился на 6%.



Объемы импорта аграрной продукции в Украине в 2019 году были почти вчетверо меньше по сравнению с объемами ее экспорта и составили 5,7 млрд. долл. США. Доля импорта сельхозпродукции и продовольствия в 2019 году составила 9,4% от общего объема импорта и возросла по сравнению с 2018 годом на 13%.



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